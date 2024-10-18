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Костюм Росомахи для «Дэдпула 3» обошёлся в $ 100 тыс. — и появился в фильме на 10 секунд

Костюм Росомахи для «Дэдпула 3» обошёлся в $ 100 тыс. — и появился в фильме на 10 секунд
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Один из монтажёров супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» рассказал, что во время производства ленты у команды были проблемы с временем и бюджетом.

К примеру, на один из костюмов Росомахи команда потратила $ 100 тыс.

Вот отличный пример: на этот коричнево-бежевый костюм мы потратили около 100 000 долларов. Это очень дорого… Нам пришлось экономить на том, что мы могли придумать и сделать.

Фото: comicbasics

Примечательно, что зрители указывают — этот костюм в итоге появился в кадре лишь в одном моменте примерно на 10 секунд. Коричнево-жёлтый костюм Росомаха надевает, когда готовится сразиться с Халком, а Дэдпул занят подбором ему идеальной замены.

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