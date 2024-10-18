Начинается BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» — это первый тир-1 турнир в новом сезоне

Стартует международный чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Профессиональный сезон-2024/2025 по «Доте» начнётся с топ-турнира в Белграде. Сначала 12 команд, разделённые на две группы, сразятся в формате «каждый с каждым» в best-of-2 сериях. По итогам группового этапа восемь ростеров пройдут в плей-офф, а два худших коллектива из каждой группы покинут ивент.
В плей-офф с double-elimination сеткой вплоть до гранд-финала коллективы будут бороться в матчах «до двух побед». В решающей серии финалисты будут сражаться до трёх побед.
Участники BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»
Группа A:
- Yakult's Brothers (Китай);
- Tundra Esports (Европа);
- Team Liquid (Швеция);
- Talon Esports (Азия);
- MOUZ (Европа);
- BetBoom Team (Россия).
Группа B:
- Team Spirit (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Nouns Esports (Северная Америка);
- L1GA TEAM (Восточная Европа);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Aurora Gaming (Азия).
Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.