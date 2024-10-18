Начинается BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» — это первый тир-1 турнир в новом сезоне

Стартует международный чемпионат BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Профессиональный сезон-2024/2025 по «Доте» начнётся с топ-турнира в Белграде. Сначала 12 команд, разделённые на две группы, сразятся в формате «каждый с каждым» в best-of-2 сериях. По итогам группового этапа восемь ростеров пройдут в плей-офф, а два худших коллектива из каждой группы покинут ивент.

В плей-офф с double-elimination сеткой вплоть до гранд-финала коллективы будут бороться в матчах «до двух побед». В решающей серии финалисты будут сражаться до трёх побед.

Участники BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте»

Группа A:

Yakult's Brothers (Китай);

Tundra Esports (Европа);

Team Liquid (Швеция);

Talon Esports (Азия);

MOUZ (Европа);

BetBoom Team (Россия).

Группа B:

Team Spirit (Россия) ;

; Team Falcons (Ближний Восток);

Nouns Esports (Северная Америка);

L1GA TEAM (Восточная Европа) ;

; Gaimin Gladiators (Европа);

Aurora Gaming (Азия).

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.