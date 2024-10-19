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Мультфильм «Дикий робот» вышел в кинотеатрах России

Мультфильм «Дикий робот» вышел в кинотеатрах России
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19 октября в России состоялась неофициальная премьера мультфильма «Дикий робот». Новое творение студии Pixar уже можно посмотреть в большинстве киносетей страны.

Лента добралась до кинотеатров России неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Картину демонстрируют с русским дубляжом, выполненном для стран СНГ.

«Дикий робот» рассказывает историю робота ROZZUM 7134 («Роз»), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

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