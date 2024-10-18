Дэвид Харбор рассказал, что актёры «Очень странных дел» рыдали, читая сценарий финала

Исполнитель роли шерифа Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела» Дэвид Харбор раскрыл своё отношение к финальному эпизоду шоу — ожидается, что пятый и последний сезон проекта выйдет в 2025 году.

Харбор отметил, что простые зрители и фанаты шоу могут быть с ним не согласны, но он как актёр привык критично относиться к сериалу. При этом актёр считает, что последний сезон и финальная серия вышли замечательными.

Всё заканчивается, и это лучший эпизод, который мы когда-либо делали. В конце эпизода, когда мы его читали — хотя мы только читали сценарий — где-то на середине люди начали плакать. Затем, где-то в последние 20 минут, это был просто неконтролируемый плач, рыдания людей вокруг.

При этом Харбор отметил, что такие эмоции связаны и с возрастом актёров — они начинали сниматься в «Очень странных делах» в детском возрасте, а сейчас всем им около 20 лет.