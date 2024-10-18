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Киберспортсмен из Таиланда стал новым игроком OG по «Доте»

Киберспортсмен из Таиланда стал новым игроком OG по «Доте»
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Киберспортсмен Ньенгнара 23savage Тирамаханон из Таиланда официально присоединился к составу европейской OG по Dota 2.

23savage, который ранее выступал в команде на правах игрока-замены, теперь стал полноценным представителем коллектива. Вместе с тайским про-игроком OG провалила квалификации на такие топ-турниры, как BetBoom Dacha Belgrade 2024 и DreamLeague Season 24.

Состав OG по «Доте» на данный момент:

  • Ньенгнара 23savage Тирамаханон;
  • TBD
  • Адриан Wisper Доблес;
  • Мэттью Ari Уолкер;
  • Себастьен Ceb Дебс.

Кто станет новым «мидером» OG, пока неизвестно. В рамках последних отборочных команда выступала со стенд-ином в лице чемпиона The International 2022 Леона Nine Кирилина.

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