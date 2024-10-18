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Американская топ-стримерша Amouranth позвала на свидание Maddyson

Американская топ-стримерша Amouranth позвала на свидание Илью Мэддисона
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Известная американская стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса (6,2 млн фолловеров на Twitсh) во время прямой трансляции позвала на свидание русскоязычного блогера Илью Maddyson Давыдова.

Если ты приедешь в Хьюстон, мы можем сходить в ресторан под названием Taste of Texas. Там очень вкусно.

Илья уже подтвердил, что получил приглашение от менеджера Аморант на электронную почту.

Я уже не буду этого скрывать, мне написали на почту и предложили встретиться с Аморант. Говорят — давай заколабимся. Типа: про тебя много говорят на моих стримах, давай заколабимся.

Впервые Мэддисон и Аморант встретились на фестивале TwitchCon вскоре после переезда Давыдова в США. Тогда он присоединился к флешмобу фанатов Кейтлин и сделал фото, на котором та наступает на него каблуком — после этого фанаты Ильи стали часто писать в её чате с предложениями о коллаборации.

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