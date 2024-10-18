Американская топ-стримерша Amouranth позвала на свидание Илью Мэддисона

Известная американская стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса (6,2 млн фолловеров на Twitсh) во время прямой трансляции позвала на свидание русскоязычного блогера Илью Maddyson Давыдова.

Если ты приедешь в Хьюстон, мы можем сходить в ресторан под названием Taste of Texas. Там очень вкусно.

Илья уже подтвердил, что получил приглашение от менеджера Аморант на электронную почту.

Я уже не буду этого скрывать, мне написали на почту и предложили встретиться с Аморант. Говорят — давай заколабимся. Типа: про тебя много говорят на моих стримах, давай заколабимся.

Впервые Мэддисон и Аморант встретились на фестивале TwitchCon вскоре после переезда Давыдова в США. Тогда он присоединился к флешмобу фанатов Кейтлин и сделал фото, на котором та наступает на него каблуком — после этого фанаты Ильи стали часто писать в её чате с предложениями о коллаборации.