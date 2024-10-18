Авторы Denuvo запустили Discord-сервер — и почти сразу закрыли вход из-за критики геймеров

Создатели технологии Denuvo, которая защищает видеоигры от пиратства, открыли официальный канал в Discord и сразу же столкнулись с резкими отзывами игроков.

С помощью Discord-сервера разработчики хотели улучшить свой имидж. Однако в первый же день к нему присоединились 2 тыс. геймеров, многие из которых начали оскорблять и троллить авторов Denuvo и модераторов. Их обвиняли во вреде для индустрии и снижении производительности в играх.

Через два дня создателям пришлось ввести премодерацию: все новые пользователи могли общаться только в приветственном канале в медленном режиме. Лишь после определённого периода авторы Denuvo открывают доступ к основному функционалу для соблюдающих правила.