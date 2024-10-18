Режиссёр «Претендентов» снимет новую версию «Американского психопата»

Как сообщает издание Variety, кинокомпания Lionsgate готовит новую адаптацию книги «Американский психопат». Режиссёром будущего проекта выступит Лука Гуаданьино, постановщик недавних «Претендентов».

Сейчас у новой версии «Американского психопата» пока нет даты релиза, актёрского состава и других подробностей. Известно лишь, что сюжет ленты вновь адаптирует историю оригинального романа Брета Истона Эллиса и расскажет о банкире Патрике Бейтмане, который по ночам превращается в изощрённого убийцу.

По «Американскому психопату» ранее уже снимали экранизацию — фильм 2000 года с Кристианом Бэйлом в главной роли. Лента получила положительные отзывы от зрителей и критиков.