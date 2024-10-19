«Человек-паук 2» от Sony выйдет на ПК — релиз 30 января 2025 года

Студия Insomniac Games анонсировала порт «Человека-паука 2» на ПК. Игра выйдет 30 января — в Steam и Epic Games Store уже открылись предзаказы. Для игры понадобится привязка аккаунта PSN, поэтому на новой платформе проект недоступен в более чем 180 странах мира.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Будущая ПК-версия «Человека-паука 2» получит весь основной контент из оригинальной игры для PlayStation 5. Проект полностью адаптируют под ПК: тайтл получит поддержку управления с помощью клавиатуры и мыши, различных технологий масштабирования изображения и дополнительных настроек графики.

«Человек-паук 2» — очередной бывший эксклюзив, добравшийся до ПК после нескольких лет эксклюзивности на PlayStation. Оригинальная игра вышла осенью 2023 года и получила очень высокие оценки от критиков и игроков: на Metacritic у проекта 90 баллов от журналистов и 8,8 от геймеров.