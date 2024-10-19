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«Пора идти спать»: Том Харди попрощался с Веномом к премьере «Последнего танца»

«Пора идти спать»: Том Харди попрощался с Веномом к премьере «Последнего танца»
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Уже в конце октября состоится премьера фильма «Веном: Последний танец». Лента выступит третьей и последней частью в серии приключений мужчины по имени Эдди Брок, который делит одно тело вместе с инопланетной сущностью — Симбиотом. Франшиза полюбилась не только многим зрителям по всей планете, но и самому Тому Харди.

В честь скорой премьеры актёр рассказал о своих ощущениях, ведь он сыграл своего персонажа в последний раз. Харди напомнил, что прошло уже семь лет, однако он воспринимает это как один длинный день, и теперь ему необходимо отправиться спать.

Прошло семь лет, я как будто начал один день семь лет назад, а сейчас наступает ночь, и мне пора идти спать…. Мне очень понравилось играть Эдди и Венома.

События фильма «Веном: Последний танец» развернутся после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Премьера ленты состоится 25 октября в мировых кинотеатрах.

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