Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлен постер фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2» — премьера в декабре 2025 года

Представлен постер фильма ужасов «Пять ночей с Фредди 2» — премьера в декабре 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Blumhouse представила дебютный постер фильма «Пять ночей с Фредди 2». На нём изображён главный герой в фирменных для франшизы цветах вместе с датой премьеры — 5 декабря 2025 года. Съёмки картины стартуют уже в конце октября.

Фото: Bloomhouse

Сиквел продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Герой столкнулся с жуткими аниматрониками, в которых вселились души некогда убитых местных детей.

Фильм «Пять ночей с Фредди» вышел осенью 2023 года и при скромном бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 290 млн. Ленту разгромили критики, а обычные зрители оценили её по достоинству, хваля авторов за бережный перенос лучших элементов серии видеоигр на большие экраны.

Материалы по теме
Лучшие игры для развития мозга и памяти
Лучшие игры для развития мозга и памяти
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android