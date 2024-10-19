Новая книга по «Ведьмаку» от Анджея Сапковского выйдет уже 1 декабря

Польский писатель Анджей Сапковский скоро выпустит новую книгу по вселенной «Ведьмака». Старт продаж его нового произведения запланирован на 1 декабря 2024 года — сперва книгу можно будет купить только на польском языке.

У нового романа по «Ведьмаку» пока нет названия, хотя Сапковский с радостью бы о нём рассказал. По его словам, польское издательство Nowa Fantastyka отказывается раскрывать подзаголовок в маркетинговых соображениях. При этом новая книга вновь расскажет о приключениях Геральта из Ривии, о чём раньше сообщал писатель.

Последняя на данный момент книга во вселенной «Ведьмака» — «Сезон гроз» — вышла в 2013 году. Её действие происходит в том же временном промежутке, что и действие рассказов из сборника «Последнее желание», и вновь рассказывает о Геральте из Ривии.