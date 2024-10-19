Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новая книга по «Ведьмаку» от Анджея Сапковского выйдет уже 1 декабря

Новая книга по «Ведьмаку» от Анджея Сапковского выйдет уже 1 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Польский писатель Анджей Сапковский скоро выпустит новую книгу по вселенной «Ведьмака». Старт продаж его нового произведения запланирован на 1 декабря 2024 года — сперва книгу можно будет купить только на польском языке.

У нового романа по «Ведьмаку» пока нет названия, хотя Сапковский с радостью бы о нём рассказал. По его словам, польское издательство Nowa Fantastyka отказывается раскрывать подзаголовок в маркетинговых соображениях. При этом новая книга вновь расскажет о приключениях Геральта из Ривии, о чём раньше сообщал писатель.

Последняя на данный момент книга во вселенной «Ведьмака» — «Сезон гроз» — вышла в 2013 году. Её действие происходит в том же временном промежутке, что и действие рассказов из сборника «Последнее желание», и вновь рассказывает о Геральте из Ривии.

Материалы по теме
Топ-10 забытых культовых игр, которые заслуживают продолжения
Рейтинг
Топ-10 забытых культовых игр, которые заслуживают продолжения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android