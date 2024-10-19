Xiaomi запретила перепрошивать свои китайские смартфоны

Компания Xiaomi ограничила разблокировку загрузчика на своих китайских смартфонах, что привело к невозможности получения root-прав и перепрошивке устройства на глобальный рынок. Об этом сообщает портал Xiaomi Time со ссылкой на собственную проверку.

Так, отныне при попытке разблокировать смартфон в программе Mi Unlock появляется сообщение: «Место регистрации аккаунта не совпадает с местом приобретения устройства». Это значит, что обычные пользователи больше не могут получить доступ к ранее недоступным функциям смартфона, включая удаление системных приложений и установку других прошивок.

Разблокировку загрузчика использовали в том числе ритейлеры по всему миру, закупающие гаджеты по более низкой цене в Китае и перепрошивающие их для глобального рынка. Энтузиасты наверняка найдут другой способ разблокировки гаджетов Xiaomi, однако когда это произойдёт и не заблокирует ли метод производитель, неизвестно.