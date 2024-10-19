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Бюджет фильма «Миссия: невыполнима 8» превысил $ 300 млн — СМИ

Бюджет фильма «Миссия: невыполнима 8» превысил $ 300 млн — СМИ
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Издание World of Reel поделилось свежей информацией о фильме «Миссия: невыполнима 8». Картина должна выйти в прокат 23 мая 2025 года, однако съёмки картины продолжаются уже больше года в Великобритании, а у ленты до сих пор нет ни одного промоматериала.

Как стало известно журналистам, производственный бюджет ленты недавно превысил $ 300 млн. В эту сумму входят в том числе задержки из-за забастовки сценаристов и актёров, а также некие дополнительные затраты.

Ожидается, что первый трейлер ленты выйдет уже совсем скоро и будет показан перед премьерой «Гладиатора 2», которая состоится 15 ноября. Paramount делает большую ставку на новую «Миссию: невыполнима» после относительно небольших сборов седьмой части — «Смертельная расплата» собрала в прокате $ 570 млн.

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