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Появились новые кадры из фильма «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлор-Джонсоном

Появились новые кадры из фильма «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлор-Джонсоном
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Кинокомпания Sony Pictures представила новые кадры из фильма «Крэйвен-охотник» с главными героями будущего кинокомикса. Премьера супергеройской ленты с Аароном Тейлор-Джонсоном состоится 13 декабря в кинотеатрах по всему миру.

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. В ленте также появится и российский актёр Юрий Колокольников.

Изначально лента должна была выйти в прокат ещё в октябре 2023 года, однако Sony отложила премьеру более чем на год из-за изменений в графике релизов.

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