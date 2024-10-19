Владельцы iPhone 16 массово жалуются на зависания и перезагрузку смартфона

В середине октября пользователи iPhone 16 пожаловались на проблемы в использовании гаджета. В какой-то момент смартфон у многих юзеров начинает сильно тормозить, после чего перезагружается без ведома владельца. На жалобы обратили внимание в издании MacRumors со ссылкой на форумы Reddit и обращения в поддержку самой Apple.

Так, первые сообщения о серьёзных неполадках с iPhone 16 поступили ещё в сентябре, сразу после старта продаж. Первые владельцы устройства сообщали, что смартфон начинал очень сильно глючить и перезагружаться даже в режиме ожидания. При этом ситуацию не исправило даже крупное обновление iOS 18.1 — новые жалобы поступают в том числе спустя месяц после запуска.

Apple пока не комментировала ситуацию, хотя сервисные центры компании уже производили замену устройства некоторым из пострадавших. Сами юзеры предполагают, что ошибка как-то связана с сервисами iCloud — после переустановки системы без восстановления резервной копии смартфон начинает работать в штатном режиме.