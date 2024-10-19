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Вышел отрывок из мультсериала «Лазарь» от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика»

Вышел отрывок из мультсериала «Лазарь» от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика»
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Телеканал Adult Swim представил дебютный отрывок из мультсериала Lazarus («Лазарь»). Премьера нового проекта от создателя «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ и режиссёра «Джона Уика» Чада Стахелски состоится в 2025 году.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

События грядущего аниме развернутся в 2052 году и расскажут о группе из пяти агентов, которые пытаются отыскать доктора Скиннера — нобелевского лауреата, создавшего лекарство от всех болезней, но приводящее к смерти пациентов через три года после приёма микстуры.

Производством «Лазаря» занимается опытная студия MAPPA — авторы «Человека-бензопилы», второго сезона «Саги о Винланде» и последних сезонов «Атаки титанов».

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