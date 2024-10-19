Из «Однажды в… Голливуде» вырезали большую сцену с Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино

Американский актёр Аль Пачино поделился новыми подробностями со съёмок фильма «Однажды в… Голливуде». Звезда «Крёстного отца» признался, что не получил за свою эпизодическую роль большой гонорар, однако он был рад поработать с нынешними звёздами Голливуда: Брэдом Питтом, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо.

Вместе с последним у Аль Пачино была большая сцена на 21 страницу сценария, где главный герой рассказывает о состоянии индустрии в 1969 году. В итоге Квентин Тарантино сократил длинный эпизод всего лишь до двух экранных минут.

У меня была 21-страничная сцена с Лео, которую мы репетировали вместе. У Лео был целый монолог, который он произнёс блестяще, где он сказал всё, что нужно было сказать о киноиндустрии 1969 года. Но у фильмов есть свои ритмы, и, когда Тарантино закончил монтаж, сцена длилась около двух минут. Я не виню его за это. У него на это были причины.

Фильм «Однажды в… Голливуде» вышел в 2019 году и получил высокие оценки от критиков и зрителей. Лента рассказывает историю актёра Рика Далтона и его дублёра Клиффа Бута, которые ищут своё место в стремительно меняющемся Голливуде. Сейчас Квентин Тарантино работает над своим 10-м фильмом.