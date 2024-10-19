Российская 9Pandas представила нового мидера состава по Dota 2
Российская 9Pandas объявила нового игрока состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.
Вторую позицию в ростере «панд» занял Даниил erase Иванов, который уже выступал в составе команды в рамках открытых отборочных к топ-турниру DreamLeague Season 24 в качестве стенд-ина. Вместе с Эрейзом 9Pandas провалила две открытые квалификации в Восточной Европе.
Состав 9Pandas по Dota 2:
- Михаил Yuta` Блинов;
- Даниил erase Иванов;
- Максим pjoN Нетребский (замена);
- Даниял yamich Лазебный;
- Алексей Solo Березин;
- Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).
Под вопросом остаётся лишь игрок третьей позиции состава. На последних турнирах под тегом 9Pandas роль оффлейнера исполнял Максим pjoN Нетребский, который на текущий момент числится в ростере как игрок замены.
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