Российская 9Pandas представила нового мидера состава по Dota 2

Российская 9Pandas объявила нового игрока состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.

Вторую позицию в ростере «панд» занял Даниил erase Иванов, который уже выступал в составе команды в рамках открытых отборочных к топ-турниру DreamLeague Season 24 в качестве стенд-ина. Вместе с Эрейзом 9Pandas провалила две открытые квалификации в Восточной Европе.

Состав 9Pandas по Dota 2:

Михаил Yuta` Блинов;

Даниил erase Иванов;

Максим pjoN Нетребский (замена);

Даниял yamich Лазебный;

Алексей Solo Березин;

Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Под вопросом остаётся лишь игрок третьей позиции состава. На последних турнирах под тегом 9Pandas роль оффлейнера исполнял Максим pjoN Нетребский, который на текущий момент числится в ростере как игрок замены.