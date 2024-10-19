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Российская 9Pandas представила нового мидера состава по Dota 2

Российская 9Pandas представила нового мидера состава по Dota 2
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Российская 9Pandas объявила нового игрока состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.

Вторую позицию в ростере «панд» занял Даниил erase Иванов, который уже выступал в составе команды в рамках открытых отборочных к топ-турниру DreamLeague Season 24 в качестве стенд-ина. Вместе с Эрейзом 9Pandas провалила две открытые квалификации в Восточной Европе.

Состав 9Pandas по Dota 2:

  • Михаил Yuta` Блинов;
  • Даниил erase Иванов;
  • Максим pjoN Нетребский (замена);
  • Даниял yamich Лазебный;
  • Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Под вопросом остаётся лишь игрок третьей позиции состава. На последних турнирах под тегом 9Pandas роль оффлейнера исполнял Максим pjoN Нетребский, который на текущий момент числится в ростере как игрок замены.

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