Тренер чемпионского состава Team Liquid по «Доте» подписал долгосрочный контракт с клубом

Тренер чемпионского состава Team Liquid по Dota 2 Уильям Blitz Ли сообщил о подписании долгосрочного контракта с киберспортивным клубом.

По словам американского специалиста, после завершения данного контракта он завершит карьеру наставника:

Только что я подписал долгосрочный контракт с Team Liquid. Буду рад исполнить свои обязанности и завершить карьеру здесь. Прекрасный и одновременно пугающий день, но хороший момент.

Уильям Blitz Ли занимает позицию тренера в Team Liquid с октября 2019 года. За пять лет работы с клубом команда под его руководством выступила на множестве топ-турниров, в том числе заняла первое место на престижном чемпионате The International 2024.