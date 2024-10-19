Тренер чемпионского состава Team Liquid по «Доте» подписал долгосрочный контракт с клубом
Тренер чемпионского состава Team Liquid по Dota 2 Уильям Blitz Ли сообщил о подписании долгосрочного контракта с киберспортивным клубом.
По словам американского специалиста, после завершения данного контракта он завершит карьеру наставника:
Только что я подписал долгосрочный контракт с Team Liquid. Буду рад исполнить свои обязанности и завершить карьеру здесь. Прекрасный и одновременно пугающий день, но хороший момент.
Уильям Blitz Ли занимает позицию тренера в Team Liquid с октября 2019 года. За пять лет работы с клубом команда под его руководством выступила на множестве топ-турниров, в том числе заняла первое место на престижном чемпионате The International 2024.
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