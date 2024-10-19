Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тренер чемпионского состава Team Liquid по «Доте» подписал долгосрочный контракт с клубом

Тренер чемпионского состава Team Liquid по «Доте» подписал долгосрочный контракт с клубом
Комментарии

Тренер чемпионского состава Team Liquid по Dota 2 Уильям Blitz Ли сообщил о подписании долгосрочного контракта с киберспортивным клубом.

По словам американского специалиста, после завершения данного контракта он завершит карьеру наставника:

Только что я подписал долгосрочный контракт с Team Liquid. Буду рад исполнить свои обязанности и завершить карьеру здесь. Прекрасный и одновременно пугающий день, но хороший момент.

Уильям Blitz Ли занимает позицию тренера в Team Liquid с октября 2019 года. За пять лет работы с клубом команда под его руководством выступила на множестве топ-турниров, в том числе заняла первое место на престижном чемпионате The International 2024.

Материалы по теме
Путь Team Liquid к победе на The International 2024 по Dota 2
Путь Team Liquid к победе на The International 2024 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android