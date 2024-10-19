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OG анонсировала тестовый состав по Dota 2

OG анонсировала тестовый состав по Dota 2
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Европейский киберспортивный клуб OG представил состав команды по Dota 2, с которым организация будет выступать до конца 2024 года.

Как сообщается в анонсе, на текущий момент OG занимается формированием окончательного ростера, в связи с чем часть представителей ростера будет находиться на испытательном сроке до конца 2024 года.

Временный состав OG по «Доте»:

  • Инджи Shad Люб (замена для 23savage на следующую неделю);
  • Леон Nine Кирилин;
  • Адриан Wisper Доблес;
  • Мэттью Ari Уолкер;
  • Джиан Вей xNova Яп (испытательный срок до конца 2024 года);
  • Морис KheZu Гутман (тренер, испытательный срок до конца 2024 года).

Сейчас в основной ростер OG входят Ньенгнара 23savage Тирамаханон, Леон Nine Кирилин, Адриан Wisper Доблес и Мэттью Ari Уолкер.

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