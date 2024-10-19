OG анонсировала тестовый состав по Dota 2
Европейский киберспортивный клуб OG представил состав команды по Dota 2, с которым организация будет выступать до конца 2024 года.
Как сообщается в анонсе, на текущий момент OG занимается формированием окончательного ростера, в связи с чем часть представителей ростера будет находиться на испытательном сроке до конца 2024 года.
Временный состав OG по «Доте»:
- Инджи Shad Люб (замена для 23savage на следующую неделю);
- Леон Nine Кирилин;
- Адриан Wisper Доблес;
- Мэттью Ari Уолкер;
- Джиан Вей xNova Яп (испытательный срок до конца 2024 года);
- Морис KheZu Гутман (тренер, испытательный срок до конца 2024 года).
Сейчас в основной ростер OG входят Ньенгнара 23savage Тирамаханон, Леон Nine Кирилин, Адриан Wisper Доблес и Мэттью Ari Уолкер.
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