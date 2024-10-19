Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнёва

Уже 17 ноября в онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера сериала «Дюна: Пророчество», приквела «Дюны» Дени Вильнёва. События шоу развернутся за 10 тыс. лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и расскажут о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.

В первый сезон шоу войдут шесть эпизодов. Премьера состоится в ночь с 17 на 18 ноября мск, остальные эпизоды будут выходить раз в неделю. Финал состоится 23 декабря.

Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество»