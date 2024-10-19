Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Дюна: Пророчество от HBO (2024) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнёва
Комментарии

Уже 17 ноября в онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера сериала «Дюна: Пророчество», приквела «Дюны» Дени Вильнёва. События шоу развернутся за 10 тыс. лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и расскажут о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.

В первый сезон шоу войдут шесть эпизодов. Премьера состоится в ночь с 17 на 18 ноября мск, остальные эпизоды будут выходить раз в неделю. Финал состоится 23 декабря.

Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 ноября
2-я серия25 ноября
3-я серия2 декабря
4-я серия9 декабря
5-я серия16 декабря
6-я серия23 декабря
Материалы по теме
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android