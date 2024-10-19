Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество» по саге Дени Вильнёва
Уже 17 ноября в онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера сериала «Дюна: Пророчество», приквела «Дюны» Дени Вильнёва. События шоу развернутся за 10 тыс. лет до событий оригинального романа Фрэнка Герберта и расскажут о двух сёстрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту Бене Гессерит.
В первый сезон шоу войдут шесть эпизодов. Премьера состоится в ночь с 17 на 18 ноября мск, остальные эпизоды будут выходить раз в неделю. Финал состоится 23 декабря.
Расписание выхода сериала «Дюна: Пророчество»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 ноября
|2-я серия
|25 ноября
|3-я серия
|2 декабря
|4-я серия
|9 декабря
|5-я серия
|16 декабря
|6-я серия
|23 декабря
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