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Сериал Ходячие мертвецы: Мёртвый город, 2-й сезон: дата выхода, тизер

Вышел тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — премьера весной
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Телеканал AMC опубликовал новый тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Продолжение спин-оффа культового сериала стартует уже весной 2025 года, точная дата выхода станет известна позже.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

События «Ходячих мертвецов: Мёртвый город» разворачиваются во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывают, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги. Главные роли в проекте исполняют Джеффри Дин Морган («Хранители») и Лорен Коэн («Казанова»).

Первый сезон вышел летом 2023 года и получил в основном положительные отзывы от зрителей и критиков. Сейчас по вселенной шоу также выходит «Дэрил Диксон» — второй сезон завершится в начале ноября.

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