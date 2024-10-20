Nemiga Gaming — чемпион RES Regional Champions по CS2 с призовым фондом $ 250 тыс.

Завершился турнир RES Regional Champions по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 250 тыс. Первое место в рамках соревнования заняла Nemiga Gaming.

Российский состав белорусской киберспортивной организации в гранд-финале LAN-ивента столкнулся с бывшим ростером Bleed Esports, который на данный момент выступает под тегом «UNPAID». Несмотря на поражение в первой игре, «Немиге» удалось перевернуть серию и завершить её со счётом 2:1 в свою пользу.

Итоги RES Regional Champions по CS2:

Первое место: Nemiga Gaming (Россия) — $ 150 тыс.;

— $ 150 тыс.; Второе место: UNPAID (Европа) — $ 50 тыс.;

3-4-е место: Sangal Esports (Европа), Fnatic (Европа) — $ 25 тыс.;

5-6-е место: Fluxo (Бразилия), PARIVISION (Россия) ;

; 7-8-е место: Aurora Gaming (Россия), Team Solid (Бразилия).

Турнир RES Regional Champions по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 16 по 19 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования восемь команд разыграли призовой фонд в размере $ 250 тыс.