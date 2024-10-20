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«Он очень сильно связан с тем, какой человек Антон»: Сайка — о стиле игры Дурачья в Dota 2

«Он очень сильно связан с тем, какой человек Антон»: Сайка — о стиле игры Дурачья в Dota 2
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Российский киберспортсмен Егор Saika Григоренко, также известный как Nightfall, высказался об игровом стиле профессионального игрока в Dota 2 Антона dyrachyo Шкредова.

Керри Tundra Esports считает, что игровой стиль Дурачья уникален:

Игровой стиль dyrachyo — это вообще такой уникальный игровой стиль, и он очень сильно связан с тем, какой человек Антон по жизни. Я думаю, что ни у кого другого не получится делать успешно такие вещи, делать то, что делал он, так же хорошо, как он. [...]

Киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов выступал в составе Gaimin Gladiators в течение 2,5 лет. Вместе с ним команда завоевала чемпионские титулы на множестве топ-турниров, а также дважды дошла до гранд-финала The International.

В октябре 2024 года стало известно, что в ростере «гладиаторов» Антона заменит Алимжан watson Исламбеков.

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