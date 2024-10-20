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Съёмки второго сезона сериала «Фоллаут» стартуют в ноябре

Съёмки второго сезона сериала «Фоллаут» стартуют в ноябре
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Американская актриса Лесли Аггамс раскрыла примерную дату выхода производства второго сезона сериала «Фоллаут». По её словам, съёмки продолжения одного из самых популярных шоу от Amazon начнутся уже в ноябре.

Таким образом, производство второго сезона стартует спустя полгода после выхода первого сезона. Для сравнения: съёмки первого сезона стартовали в июле 2022 года, а премьера состоялась лишь в апреле 2024-го. Судя по всему, на продолжение уйдёт примерно столько же времени, поэтому его премьеру не стоит ждать раньше 2026 года.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Шоу получило крайне положительные отзывы за качественную адаптацию культовой вселенной Fallout на экраны, ярких персонажей и захватывающую постапокалиптичную историю.

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