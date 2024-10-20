В России подорожает электроника к Новому году — рост цен до 15%

К Новому году в России подорожают ноутбуки и некоторые другие гаджеты на 10–15% — отгрузки техники по обновлённым ценам уже начались. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ритейлеров и опрошенных экспертов.

Так, российские магазины начали закупать первые партии продукции по повышенным ценам — они будут доставлены в страну ближе к январю. Рост цен связан со сложной логистикой, увеличением её стоимости, а также курсом доллара, который вырос и прогнозируемо будет продолжать расти, отмечает коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

В «М.Видео – Эльдорадо» подтвердили эту информацию, отметив, что и производители, и ритейлеры стараются сохранить объёмы продаж ноутбуков и делать товары максимально доступными для потребителей. В «Марвел-Дистрибуции» отметили, что также подорожают память и видеокарты, блоки питания и другие компьютерные комплектующие.

Как отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, цены на электронику будут расти и в 2025 году, ведь предпосылок на их снижение сейчас нет. Однако российские магазины наверняка будут сглаживать ситуацию с помощью распродаж и акций, считает он.