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Авторы Star Citizen показали пролог Squadron 42 — сюжетной кампании со звёздами Голливуда

Авторы Star Citizen показали пролог Squadron 42 — сюжетной кампании со звёздами Голливуда
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Студия Cloud Imperium Games показала целый час геймплея Squadron 42 — одиночной кампании самой дорогой игры в истории Star Citizen. В большом видео авторы показали фрагменты игрового процесса и кат-сцены со звёздами Голливуда: Марком Хэмиллом («Звёздные войны»), Генри Кавиллом («Ведьмак») и Гэри Олдманом («Леон»).

Видео доступно на YouTube-канале Star Citizen. Права на видео принадлежат Cloud Imperium Games.

Разработчики и глава разработки Крис Робертс заявили, что проект почти готов — его релиз состоится в 2026 году. Авторы обещают, что в Squadron 42 будет около 30 часов геймплея со своей сюжетной линией и множеством сюрпризов.

Тем временем бюджет космического симулятора Star Citizen превысил $ 700 млн. Игроки продолжают финансировать проект внутриигровыми покупками спустя 14 лет после его анонса.

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