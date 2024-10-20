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Вышел трейлер «Монстров-коммандос» — мультсериала по вселенной DC Джеймса Ганна

Вышел трейлер «Монстров-коммандос» — мультсериала по вселенной DC Джеймса Ганна
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Кинокомпания Warner Bros. представила полноценный трейлер мультсериала «Монстры-коммандос». Премьера шоу состоится уже 5 декабря в онлайн-кинотеатре Max.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Монстры-коммандос» расскажет историю секретного отряда супергероев, которые отправляются выполнять самые опасные задания. В состав команды входят как сверхсильные люди, так и внеземные существа с различными суперспособностями.

«Монстры-коммандос» — первый проект новой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Большим дебютом обновлённой франшизы станет «Супермен», премьера которого состоится 11 июля 2025 года.

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