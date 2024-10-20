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YouTube тестирует платную подписку Premium Lite с показом рекламы

YouTube тестирует платную подписку Premium Lite с показом рекламы
Аудио-версия:
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В середине октября некоторые пользователи YouTube начали сообщать о новом предложении перейти на Premium-версию приложения. Новая подписка называется Premium Lite и включает в себя лишь часть функций основной подписки по сниженной цене.

Фото: YouTube

Так, месячная версия Premium Lite в США стоит $ 12 и всё равно включает в себя показ рекламы. Однако показывается она куда реже и не в таком количестве. При этом удобных функций основного «Премиума» урезанная подписка лишена: пользователям недоступны фоновое воспроизведение роликов и возможность скачивать видео, а также закрыт доступ к музыкальному сервису YouTube Music.

Подписка Premium Lite уже появлялась в списке доступных вариантов у некоторых пользователей в конце 2023 года. Тогда команда YouTube назвала новую версию сервиса тестируемым вариантом, который может претерпеть изменения.

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