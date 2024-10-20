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Звезда The Grand Tour Джереми Кларксон перенёс серьёзную операцию на сердце

Звезда The Grand Tour Джереми Кларксон перенёс серьёзную операцию на сердце
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Британский телеведущий Джереми Кларксон опубликовал колонку в издании The Times, посвящённую своему здоровью. Бывший ведущий автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour рассказал, что недавно ему сделали серьёзную операцию на сердце, которая спасла ему жизнь.

64-летний шоумен как ни в чём не бывало отдыхал где-то в Индийском океане, как вдруг почувствовал стеснение в груди и покалывание в левой руке, после чего начал испытывать трудности с привычными вещами: он не мог подняться по лестнице без чьей-то помощи и плавал куда медленнее обычного.

По возвращении домой в Англию ситуация ухудшилась, и Кларксон решил обратиться в больницу. Врачи быстро исключили сердечный приступ и провели ему операцию, установив специальную трубку для стабильного кровотока. Телеведущего выписали уже на следующее утро, и сейчас он чувствует себя хорошо.

На следующее утро я поехал домой. И вот, два часа спустя, я пишу это и думаю: «Чёрт возьми, это было на грани».

Недавно Джереми Кларксон закончил съёмки четвёртого сезона «Фермы Кларксона» — собственного шоу для Amazon, где ведущий занимается сельским хозяйством. Ранее состоялся релиз финального спецэпизода The Grand Tour, который стал последним проектом для шоумена в мире автомобилей.

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