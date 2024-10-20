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Утекли характеристики смартфона Samsung Galaxy A36 5G за полгода до выхода

Утекли характеристики смартфона Samsung Galaxy A36 5G за полгода до выхода
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Издание Giznext поделилось деталями о Galaxy A36 5G — новом бюджетном смартфоне Samsung. Устройство поступит в продажу лишь весной 2025 года, однако его характеристики стали известны благодаря инсайдерам.

Так, Galaxy A36 5G получит 6,64-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3/Snapdragon 7s Gen 2 с 6 ГБ оперативной памяти. Отмечается, что гаджет сразу же будет поставляться с предустановленной ОС Android 15 с фирменной оболочкой One UI.

Полноценный анонс Galaxy A36 5G должен состояться в начале 2025 года, а в продажу смартфон поступит в марте-апреле. Стоимость гаджета неизвестна, однако актуальный Galaxy A35 стартовал в России примерно с 38 тыс. рублей.

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