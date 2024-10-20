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Прокат фильма ужасов «Чужой: Ромул» завершён — хоррор собрал $ 350 млн

Прокат фильма ужасов «Чужой: Ромул» завершён — хоррор собрал $ 350 млн
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20 октября завершился прокат фильма ужасов «Чужой: Ромул». Последняя на данный момент картина по знаменитой вселенной заработала в кинотеатрах всего мира $ 350 млн. Лента занимает второе место в списке самых кассовых картин во франшизе, уступая лишь «Прометею» ($ 402 млн).

Таким образом, весь прокат «Ромула» продлился примерно два месяца — премьера состоялась 14 августа. Больше всего фильм заработал в Китае ($ 110 млн) и США ($ 105 млн), далее идут Великобритания ($ 17 млн), Южная Корея ($ 15 млн) и Франция ($ 11 млн).

Учитывая скромный бюджет в $ 70 млн, картина окупилась и стала одной из самых успешных картин для студии 20 Century Studios за последние годы. Уже в 2025 году по вселенной «Чужого» также выйдет сериал «Земля» от автора «Фарго».

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