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«Дэдпул и Росомаха» обошёл «Барби» и стал 12-м самым кассовым фильмом в США

20 октября фильм «Дэдпул и Росомаха» преодолел очередную планку по сборам в США. Супергеройская лента Marvel обошла комедию «Барби», заработав в местном прокате $ 636,3 млн.

Таким образом, «Дэдпул и Росомаха» занимает 12-ю строчку в списке самых кассовых фильмов в истории США. Ближайшим конкурентом ленты остаётся «Мир Юрского периода» с показателем в $ 652 млн — этот результат лента превысить уже не сможет.

Самые кассовые фильмы в истории США

«Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) — $ 936 млн. «Мстители: Финал» (2019) — $ 858 млн. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021) — $ 804 млн. «Аватар» (2009) — $ 785 млн. «Топ Ган: Мэверик» (2022) — $ 718 млн. «Чёрная Пантера» (2018) — $ 700 млн. «Аватар: Путь воды» (2022) — $ 684 млн. «Мстители: Война бесконечности» (2018) — $ 678 млн. «Титаник» (1997) — $ 674 млн. «Головоломка 2» (2024) — $ 653 млн. «Мир Юрского периода» (2015) — $ 652 млн. «Дэдпул и Росомаха» — (2024) — $ 636 млн.

Тем временем мировые сборы картины с Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом составляют $ 1,335 млрд. Лента уже точно не станет самым кассовым фильмом года, уступив «Головоломке 2» — $ 1,694 млрд.