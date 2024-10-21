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Продолжительность мультфильма «Моана 2» составит 1 час 40 минут

Продолжительность мультфильма «Моана 2» составит 1 час 40 минут
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По данным сервиса Fandango, продающего билеты в кино, хронометраж мультфильма «Моана 2» составит 1 час 40 минут. Если информация подтвердится, то сиквел окажется короче первой части. Она длилась 1 час 47 минут.

«Моана 2» продолжит историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и уходит в новое путешествие с лучшим другом. Героиня вместе с соплеменниками и Мауи отправляется на поиски острова, который должен помочь объединить народы Полинезии.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября. Дата выхода анимационной ленты в кинотеатрах России ещё неизвестна, но ждать официального проката точно не стоит.

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