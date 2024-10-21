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«Разнесёт в пух и прах»: Джеймс Ганн — про Дэвида Коренсвета в роли Супермена

«Разнесёт в пух и прах»: Джеймс Ганн — про Дэвида Коренсвета в роли Супермена
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Как уже давно известно, Дэвид Коренсвет стал Суперменом в обновлённой киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. В недавнем интервью режиссёр рассказал об актёрской игре Коренсвета в образе одного из самых известных супергероев в истории.

По словам Ганна, когда люди увидят Коренсвета в действии, они будут поражены. Актёр, отметил Ганн, «разнесёт всех в пух и прах». Ещё Джеймс похвалил Рэйчел Броснахэн в роли Лоис Лейн.

Дэвид Коренсвет разнесёт людей в пух и прах в «Супермене». «Он, пожалуй, лучшая звезда экшена, с которой я когда-либо работал. Рэйчел Броснахэн тоже прекрасна. Увы, трейлера пока нет.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года.

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