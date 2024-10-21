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«Боже, это так хорошо написано»: Джош Бролин — о сценарии фильма «Достать ножи 3»

«Боже, это так хорошо написано»: Джош Бролин — о сценарии фильма «Достать ножи 3»
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Во время недавней беседы с изданием People Джош Бролин немного рассказал про триквел «Достать ножи». По мнению актёра, третья часть по духу больше похожа на первую, а не на вторую. Притом ему самому понравились обе ленты.

Также Бролин отметил сценарий триквела, который написал Райан Джонсон. Актёр отметил, что не встречал чего-то подобного в духе триквела «Достать ножи». Сюжет интригует самого Бролина.

Мне понравилась актёрская игра в обоих фильмах. Третий фильм больше похож на первый. Райан невероятно умело контролирует съёмочную площадку. Знаете, он напоминает мне о Дени, напоминает мне о Коэнах — о режиссёрах такого типа. А ещё Райан отличный сценарист. Сценарий: я прочитал его и подумал: «Боже, это так хорошо написано».

Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло как критики, так и обычные зрители.

Премьера фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» состоится в 2025 году.

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