Дарья Сагалова могла не получить роль Светы Букиной в «Счастливы вместе»

Во время посещения шоу Павла Воли певица и актриса Юлианна Караулова рассказала, что могла сыграть Свету Букину в сериале «Счастливы вместе». По словам Карауловой, она успешно прошла пробы и её даже взяли на роль, но из-за контракта с Максимом Фадеевым ей запретили сниматься в сериале.

По словам Карауловой, она сильно расстроилась из-за отказа и даже «дико плакала».

Я тогда дико плакала, очень расстраивалась, мне казалось, что это конец. Потом меня не пустили ещё на одну съёмку, а потом меня отпустили с контракта, это был прецедент.

В итоге роль Светы Букиной досталась Дарье Сагаловой и прославила актрису. Она же сыграла свою героиню в шоу «Букины», вышедшем в 2023 году.