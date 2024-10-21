Пользователи YouTube стали чаще смотреть длинные видео на платформе

По данным газеты «Ведомости», пользователи стали чаще смотреть более длинные ролики на YouTube. Ранее предпочтения отдавали более коротким видео, игнорируя длинные, но сейчас ситуация немного изменилась.

Отмечается, что средний охват аудитории длинных роликов, размещённых на YouTube, почти вернулся к показателям 2023 года. И это несмотря на замедление работы видеохостинга в России.

Согласно результатам исследования более 48 тыс. YouTube-каналов, в период с 30 сентября по 6 октября охваты длинных роликов упали только на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А вот ролики из категории Short стали активнее терять просмотры.