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Над сценарием фильма по хоррор-игре Dead by Daylight активно работают

Над сценарием фильма по хоррор-игре Dead by Daylight активно работают
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Глава кинокомпании Blumhouse Productions Джейсон Блум рассказал, что в данный момент ведётся активная работа над сценарием экранизации популярной хоррор-игры Dead by Daylight.

По словам Блума, авторы активно трудятся над сюжетом картины, однако этот процесс может быть очень длительным. Джейсон отметил, что сценарий могут завершить либо через год, либо через пять лет: всё зависит от его качества и насыщения деталями.

Это может занять пять лет, может и год. Знать наверняка невозможно. Ты в любом случае не сможешь снять фильм, пока сценарий не будет правильным.

Вместе с Blumhouse Productions над лентой трудится и кинокомпания Atomic Monster.

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