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В России не будут блокировать Twitch

В России не будут блокировать Twitch
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По информации ТАСС, Роскомнадзор не планирует блокировать популярный сервис Twitch в России. Опасения пользователей появились после того, как они стали замечать проблемы с работой сервиса.

Как оказалось, блокировки Twitch на территории страны не планируется. Никаких причин у этого пока что нет.

Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется.

На новость в своём телеграм-канале уже отреагировал популярный стример Владимир bratishkinoff Семенюк, который проводит активные прямые трансляции на Twitch.

Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch. Живём-живём.

А вот что касается Discord, его разблокировать не планируют.

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