В России не будут блокировать Twitch
По информации ТАСС, Роскомнадзор не планирует блокировать популярный сервис Twitch в России. Опасения пользователей появились после того, как они стали замечать проблемы с работой сервиса.
Как оказалось, блокировки Twitch на территории страны не планируется. Никаких причин у этого пока что нет.
Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется.
На новость в своём телеграм-канале уже отреагировал популярный стример Владимир bratishkinoff Семенюк, который проводит активные прямые трансляции на Twitch.
Роскомнадзор не планирует блокировать Twitch. Живём-живём.
А вот что касается Discord, его разблокировать не планируют.
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