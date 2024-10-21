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У актёра Василия Ливанова начались проблемы с двигательным аппаратом — СМИ

У актёра Василия Ливанова начались проблемы с двигательным аппаратом — СМИ
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По данным издания Mash, у актёра Василия Ливанова после возвращения домой начались проблемы с двигательным аппаратом. Для передвижения ему требуются особые ходунки.

Артист находился в больнице из-за проблем с сердцем и поражением мозга. Врачи советовали ему оставаться в больнице как можно дольше, но он отказался и предпочёл продолжать лечение дома, где за ним присматривает жена Елена.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.

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