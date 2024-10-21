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Вышел первый тизер семейного фэнтези «Баба Яга спасает Новый год» — премьера в декабре

Вышел первый тизер семейного фэнтези «Баба Яга спасает Новый год» — премьера в декабре
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Кинокомпании «Фреш-Фильм» и «Наше кино» представили тизер семейного фэнтези «Баба Яга спасает Новый год». Премьера новой картины в фэнтезийной франшизе состоится 12 декабря в кинотеатрах страны — на две недели раньше запланированного.

Видео доступно во VK-группе Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Сюжет ленты расскажет историю Снежной королевы и Деда Мороза, которые когда-то были давними друзьями, однако их пути разошлись. Волшебник не без труда смог победить колдунью и заточил её в ледяную тюрьму. Спустя тысячи лет мальчик Юра находит ледяной посох Снежной Королевы и случайно освобождает её. Вернувшись в современный мир, она решает отомстить заклятому другу и придумывает коварный план, который заморозит весь мир в канун Нового года. Чтобы помешать её козням и спасти праздник, Деду Морозу понадобится помощь Бабы Яги и других сказочных существ.

Режиссёрами проекта выступают Карен Захаров и Армен Ананикян. Снежную королеву сыграет Юлия Такшина, Деда Мороза — Сергей Никоненко. Среди других актёров — Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Стёпин и Людмила Артемьева.

Постер фильма

Фото: «Наше кино»

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