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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Открытый брак» с новыми героями

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Открытый брак» с новыми героями
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Онлайн-кинотеатр Okko, продюсерская компания «Марс Медиа» и кинокомпания Smart Film объявили о старте производства второго сезона сериала «Открытый брак». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего продолжение выйдет на российских стримингах.

Второй сезон «Открытого брака» расскажет новую историю сериала-антологии. События развернутся вокруг Агнии и Саши, которые после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. В отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении.

Главные роли в проекте исполнят Юлия Александрова («Мой дикий друг»), Павел Деревянко («Волшебный участок») и Равшана Куркова («Не одна дома»). Режиссёром выступит Анна Курбатова («Мой дикий друг»).

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