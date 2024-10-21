Фильм ужасов «Чужой: Ромул» выпустят на VHS-кассетах в честь 45-летия франшизы

Кинокомпания 20th Century Studios объявила о выпуске фильма ужасов «Чужой: Ромул» в ныне устаревшем формате. Картину Федерико Альвареса можно будет приобрести не только в онлайне, на DVD и на Blu-Ray, а также на VHS-кассетах, которые обрели популярность в 1980-х.

В 20th Century Studios отметили, что это будет полноценная кассета с фильмом, который будет транслироваться в формате 4:3 (вместо современных 16:9). Продажи физических копий ленты стартуют 3 декабря, тираж VHS-кассет будет ограниченным.

Фото: 20th Century Studios

Необычный выпуск физических копий «Ромула» приурочен к 45-летию оригинального «Чужого» Ридли Скотта. Картина вышла в прокат в 1979 году, став хитом не только в кинотеатрах, но и на кассетах.