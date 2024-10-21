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Фильм «Джокер: Безумие на двоих» заработал $ 190 млн — сборы стремительно падают

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» заработал $ 190 млн — сборы стремительно падают
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По итогам третьей недели проката общие сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» достигли отметки в $ 192 млн. За последние семь дней картина добавила в свою кассу около $ 30 млн, продолжая показывать одно из худших падений в истории кинокомиксов.

После трёх недель проката аналитики также снизили прогнозы по сборам. Предполагается, что лента завершит своё выступление в кино на сумме в $ 220 млн — это примерно в два раза меньше, чем минимальная сумма для выхода ленты в ноль.

Ранее инсайдеры утверждали, что фильм «Безумие на двоих» обошёлся компании в $ 200 млн, а для окупаемости ленте необходимо заработать около $ 450 млн. До этой отметки сиквел уже точно не доберётся — всё из-за очень плохих отзывов зрителей и негативного фона вокруг музыкальной основы продолжения.

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