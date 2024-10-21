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В «Телеграме» появился новый вид мошенничества с вирусами под видом фото

В «Телеграме» появился новый вид мошенничества с вирусами под видом фото
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В мессенджере «Телеграм» появился новый вид мошенничества: злоумышленники присылают APK-файлы под видом фотографий и спрашивают, изображён ли на нём получатель. На ситуацию обратили внимание в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Так, в середине октября многие пользователи «Телеграма» начали получать сообщения от незнакомых пользователей, в которых им предлагается взглянуть на некую фотографию. При этом присланный файл оказывается APK-файлом для Android, который заражает устройство вирусом.

Как выглядит мошенничество

Как выглядит мошенничество

Фото: Вестник Киберполиции России

В ведомстве призвали пользователей быть бдительными и ни в коем случае не открывать присланные файлы от незнакомых людей.

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