Начался топ-турнир Thunderpick World Championship 2024 по CS2 с призовым фондом $ 850 тыс.

Сегодня, 21 октября, стартовал международный чемпионат Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2.

Турнир состоит из двух этапов: групповой стадии, которая проходит в онлайн-формате, и плей-офф в Берлине, Германия. В целом система проведения ивента классическая: четыре GSL-группы по четыре команды каждая и single-elimination плей-офф с best-of-3 встречами и best-of-5 гранд-финалом.

Участники TWC 2024 по CS2

Группа A:

3DMAX (Франция);

OG (Европа);

Virtus.pro (Россия) ;

; Team Falcons (Дания).

Группа B:

9z Team (Южная Америка);

Cloud9 (Россия) ;

; Fnatic (Европа);

The MongolZ (Монголия).

Группа C:

HEROIC (Европа);

Imperial Esports (Бразилия);

Legacy (Бразилия);

Ninjas in Pyjamas (Швеция).

Группа D:

Aurora Gaming (Россия) ;

; BESTIA (Бразилия);

BIG (Германия);

M80 (США).

Чемпионат TWC 2024 по CS2 проходит в онлайн и LAN-формате в период с 21 октября по 3 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 850 тыс.