Начался топ-турнир Thunderpick World Championship 2024 по CS2 с призовым фондом $ 850 тыс.
Сегодня, 21 октября, стартовал международный чемпионат Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2.
Турнир состоит из двух этапов: групповой стадии, которая проходит в онлайн-формате, и плей-офф в Берлине, Германия. В целом система проведения ивента классическая: четыре GSL-группы по четыре команды каждая и single-elimination плей-офф с best-of-3 встречами и best-of-5 гранд-финалом.
Участники TWC 2024 по CS2
Группа A:
- 3DMAX (Франция);
- OG (Европа);
- Virtus.pro (Россия);
- Team Falcons (Дания).
Группа B:
- 9z Team (Южная Америка);
- Cloud9 (Россия);
- Fnatic (Европа);
- The MongolZ (Монголия).
Группа C:
- HEROIC (Европа);
- Imperial Esports (Бразилия);
- Legacy (Бразилия);
- Ninjas in Pyjamas (Швеция).
Группа D:
- Aurora Gaming (Россия);
- BESTIA (Бразилия);
- BIG (Германия);
- M80 (США).
Чемпионат TWC 2024 по CS2 проходит в онлайн и LAN-формате в период с 21 октября по 3 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 850 тыс.
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