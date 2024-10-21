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Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2: участники, формат, даты проведения, призовой фонд

Начался топ-турнир Thunderpick World Championship 2024 по CS2 с призовым фондом $ 850 тыс.
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Сегодня, 21 октября, стартовал международный чемпионат Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2.

Турнир состоит из двух этапов: групповой стадии, которая проходит в онлайн-формате, и плей-офф в Берлине, Германия. В целом система проведения ивента классическая: четыре GSL-группы по четыре команды каждая и single-elimination плей-офф с best-of-3 встречами и best-of-5 гранд-финалом.

Участники TWC 2024 по CS2

Группа A:

  • 3DMAX (Франция);
  • OG (Европа);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Team Falcons (Дания).

Группа B:

  • 9z Team (Южная Америка);
  • Cloud9 (Россия);
  • Fnatic (Европа);
  • The MongolZ (Монголия).

Группа C:

  • HEROIC (Европа);
  • Imperial Esports (Бразилия);
  • Legacy (Бразилия);
  • Ninjas in Pyjamas (Швеция).

Группа D:

  • Aurora Gaming (Россия);
  • BESTIA (Бразилия);
  • BIG (Германия);
  • M80 (США).

Чемпионат TWC 2024 по CS2 проходит в онлайн и LAN-формате в период с 21 октября по 3 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 850 тыс.

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