«Плохое начало»: s1mple проиграл первую серию после возвращения на про-сцену CS2

Датская Team Falcons проиграла дебютный матч с Александром s1mple Костылевым в составе на топ-турнире Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2.

В первом матче группового этапа ивента команда Симпла, вернувшегося на про-сцену CS2, столкнулась с французской 3DMAX. В рамках напряжённого противостояния французы обыграли «соколов» со счётом 2:0 (карты — 13:10 на Anubis, 13:9 на Nuke).

В итоге 3DMAX примет участие в серии за выход в плей-офф, где команда будет сражаться с победителем пары Virtus.pro — OG. Что касается коллектива Костылева, он будет бороться в матче на вылет с проигравшим из упомянутого противостояния. Вторая серия с участием s1mple начнётся сегодня в 18:30 мск.

Если говорить о результатах самого Симпла, первую карту он провалил, продемонстрировав худшие показатели среди всех участников матча (шесть убийств, 14 смертей). Во второй игре украинец реабилитировался и стал лучшим игроком своей команды (27 убийств, 16 смертей), однако этого Team Falcons для победы не хватило.

Сам киберспортсмен прокомментировал свой дебют после продолжительного перерыва следующим образом:

Плохое начало. Однако не забывайте, что мы тренировались около 10 дней.

Много ошибок, но ничего нового. Процесс подготовки и исправление ошибок занимают время. Играем через пару часов второй официальный матч, спасибо всем за поддержку!

Ранее Александр s1mple Костылев присоединился к составу Team Falcons на правах аренды до конца 2024 года.