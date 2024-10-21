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PUBG Global Series 5 2024: формат, участники, призовой фонд, даты проведения

Стартовал чемпионат PSG5 2024 по PUBG с призовым фондом $ 300 тыс.
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Начался международный чемпионат PUBG Global Series 5 2024 по игре PUBG BATTLEGROUNDS с призовым фондом $ 300 тыс.

В групповом этапе 24 команды разделены на три группы по восемь составов. После того как каждая группа сыграет с каждой (всего 12 матчей у всех участников), 16 лучших коллективов пройдут в плей-офф, а остальные ростеры покинут соревнование.

Плей-офф состоит из 18 игр, по итогам которых определится итоговое положение финалистов в турнирной таблице.

Участники PSG5 2024 по PUBG

Группа A:

  • Twisted Minds (Россия);
  • CERBERUS Esports (Вьетнам);
  • Four Angry Men (Китай);
  • NewHappy (Китай);
  • Acend (Германия);
  • TDT Esports (Вьетнам);
  • Freecs (Южная Корея);
  • Luna Galaxy (Бразилия).

Группа B:

  • Natus Vincere (Украина);
  • Gen.G Esports (Южная Корея);
  • Soniqs (США);
  • Tianba (Китай);
  • Eternal Fire (Турция);
  • FW Esports (Таиланд);
  • GNL ESPORTS (Южная Корея);
  • Team Falcons (США).

Группа C:

  • FaZe Clan (Европа);
  • Petrichor Road (Китай);
  • Daytrade Gaming (Таиланд);
  • 17 Gaming (Китай);
  • The Expendables (Вьетнам);
  • Theerathon Five (Таиланд);
  • T1 (Южная Корея);
  • TSM (США).

Топ-турнир PGS5 2024 по PUBG проходит в LAN-формате в период с 21 по 27 октября в Бангкоке, Таиланд. В рамках соревнования 24 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.

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