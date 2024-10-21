Стартовал чемпионат PSG5 2024 по PUBG с призовым фондом $ 300 тыс.

Начался международный чемпионат PUBG Global Series 5 2024 по игре PUBG BATTLEGROUNDS с призовым фондом $ 300 тыс.

В групповом этапе 24 команды разделены на три группы по восемь составов. После того как каждая группа сыграет с каждой (всего 12 матчей у всех участников), 16 лучших коллективов пройдут в плей-офф, а остальные ростеры покинут соревнование.

Плей-офф состоит из 18 игр, по итогам которых определится итоговое положение финалистов в турнирной таблице.

Участники PSG5 2024 по PUBG

Группа A:

Twisted Minds (Россия) ;

; CERBERUS Esports (Вьетнам);

Four Angry Men (Китай);

NewHappy (Китай);

Acend (Германия);

TDT Esports (Вьетнам);

Freecs (Южная Корея);

Luna Galaxy (Бразилия).

Группа B:

Natus Vincere (Украина);

Gen.G Esports (Южная Корея);

Soniqs (США);

Tianba (Китай);

Eternal Fire (Турция);

FW Esports (Таиланд);

GNL ESPORTS (Южная Корея);

Team Falcons (США).

Группа C:

FaZe Clan (Европа);

Petrichor Road (Китай);

Daytrade Gaming (Таиланд);

17 Gaming (Китай);

The Expendables (Вьетнам);

Theerathon Five (Таиланд);

T1 (Южная Корея);

TSM (США).

Топ-турнир PGS5 2024 по PUBG проходит в LAN-формате в период с 21 по 27 октября в Бангкоке, Таиланд. В рамках соревнования 24 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.