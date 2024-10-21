Стартовал чемпионат PSG5 2024 по PUBG с призовым фондом $ 300 тыс.

Начался международный чемпионат PUBG Global Series 5 2024 по игре PUBG BATTLEGROUNDS с призовым фондом $ 300 тыс.
В групповом этапе 24 команды разделены на три группы по восемь составов. После того как каждая группа сыграет с каждой (всего 12 матчей у всех участников), 16 лучших коллективов пройдут в плей-офф, а остальные ростеры покинут соревнование.
Плей-офф состоит из 18 игр, по итогам которых определится итоговое положение финалистов в турнирной таблице.
Участники PSG5 2024 по PUBG
Группа A:
- Twisted Minds (Россия);
- CERBERUS Esports (Вьетнам);
- Four Angry Men (Китай);
- NewHappy (Китай);
- Acend (Германия);
- TDT Esports (Вьетнам);
- Freecs (Южная Корея);
- Luna Galaxy (Бразилия).
Группа B:
- Natus Vincere (Украина);
- Gen.G Esports (Южная Корея);
- Soniqs (США);
- Tianba (Китай);
- Eternal Fire (Турция);
- FW Esports (Таиланд);
- GNL ESPORTS (Южная Корея);
- Team Falcons (США).
Группа C:
- FaZe Clan (Европа);
- Petrichor Road (Китай);
- Daytrade Gaming (Таиланд);
- 17 Gaming (Китай);
- The Expendables (Вьетнам);
- Theerathon Five (Таиланд);
- T1 (Южная Корея);
- TSM (США).
Топ-турнир PGS5 2024 по PUBG проходит в LAN-формате в период с 21 по 27 октября в Бангкоке, Таиланд. В рамках соревнования 24 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.